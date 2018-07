James Blunt con 'The Afterlove Tour' a Roma

Approda nella Capitale il tour estivo di James Blunt che, con il suo 'The Afterlove Tour', sarà questa sera in scena alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, a partire dalle 21. Per l'artista - che ha venduto nella sua carriera oltre 30 milioni di dischi tra album e singoli, accumulato più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali - quella di Roma sarà l’ultima tappa in Italia della tournèe europea. Blunt, infatti, si è esibito a Genova, Padova, Pistoia e Carpi.

Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per l’artista inglese che ha pubblicato il suo quinto album in studio, 'The Afterlove', anticipato dalla hit 'Love Me Better' e ha iniziato il tour a supporto del disco. L’album, acclamato dalla critica, è stato realizzato da autori e produttori prestigiosi quali Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd). Il 19 maggio è uscita anche una collaborazione con il dj tedesco Robin Schulz intitolata 'OK', che vede il cantautore britannico avventurarsi nel genere dance/house.