A 40 anni dalla morte torna in scena 'La storia di Peppino Impastato'

Il cast dello spettacolo 'Dietro i tuoi passi. La storia di Peppino Impastato'

In occasione dei 40 anni dalla scomparsa del giornalista Giuseppe Impastato torna sulle scene teatrali lo spettacolo "Dietro i tuoi passi. La storia di Peppino Impastato" per la regia di Massimo Natale. Ad interpretare il giornalista ucciso dalla mafia e' l'attore Duan Melodia. Con lui Claudia Perna, Calogero Macaluso, Domenico Cangialosi e Gabriele Namio.

"Questo allestimento - commenta Melodia - e' un atto d'amore verso un personaggio che ha lasciato alla storia, a noi siciliani, e all'Italia stessa una testimonianza esemplare di lotta contro la mafia". Lo spettacolo prodotto dalla compagnia Artiamo prevede da settembre prossimo date in Sicilia e Lazio, per poi arrivare in Calabria e Puglia.

"E' un occasione - dichiara il regista - da non perdere. Perché la fiaccola accesa dal sacrificio di tanti nostri concittadini come Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Rosario Livatino, Carlo Alberto Dalla Chiesa e tanti, troppi altri non si spenga mai".