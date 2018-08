Fischi per Placido Domingo al Festival di Bayreuth

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Applausi ma anche molti fischi per il 77enne tenore Placido Domingo in veste di direttore d'orchestra al Festival di Bayreuth, la rassegna interamente dedicata a Richard Wagner nel tempio fatto costruire dallo stesso compositore tedesco sulla base dei suoi dettami artistici.

Domingo era sul podio del golfo mistico per dirigere 'La Valchiria', prima giornata del monumentale 'Anello del Nibelungo', quando durante l'aria del tenore del primo atto, cantata da Stephen Gould nei panni di Siegmund, 'Winterstürme wichen dem Wonnemond', qualcosa è sembrato sfuggirgli di mano. Anche Gould ha ricevuto qualche fischio, mentre gli altri interpreti (Anja Kampe come Sieglinde, John Lundgren come Wotan e Catherine Forster come Brünnhilde) sono stati applauditi.