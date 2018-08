Nadia Toffa: "A settembre torno in tv"

(Fotogramma)

Ancora un mese e Nadia Toffa tornerà in tv. Ad annunciarlo sui social, con tanto di faccina sorridente, è la stessa conduttrice bresciana, da mesi impegnata in una dura battaglia contro il cancro. "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene. Ora inizio le vacanze", ha scritto la giornalista su Instagram, rispondendo ad un utente che le confessava di sentire la sua mancanza. Un annuncio che ha rassicurato centinaia di fan, preoccupati per le sue condizioni di salute. "Ti vogliamo carica a settembre, come al solito!!! Ora goditi le vacanze", "Forza Nadia! Non mollare mai", si legge tra i vari commenti social. E ancora, "Ti aspettiamo Guerriera", "Sei un leone non vedo l'ora di rivederti in tv". E c'è anche chi, infine, si lascia andare ad una riflessione poetica: "Le iene senza di te....un cielo senza stelle. Arrivederci a settembre".