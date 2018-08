Garrone cerca un nuovo Pinocchio

Inizierà il 10 agosto, e durerà per tre giorni, il casting per cercare il bambino protagonista di Pinocchio, il nuovo film di Matteo Garrone. Il regista di 'Gomorra' e 'Dogman' cerca un bambino che abbia "tra i 7 e i 12 anni, dalla corporatura esile/minuta, altezza non superiore 1 metro e 40 cm, anche senza esperienza", si legge sul suo profilo Facebook.

Le selezioni sono aperte, dalle 11 alle 17. Chi volesse partecipare al casting dovrà inviare un auto-provino (self-tape) su parte (la scena è scaricabile: https://we.tl/FpGr2qx6h4) al seguente indirizzo email: pinocchiobambini@gmail.com.

Il casting si svolgerà a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma – Castel Romano. Ogni bambino che vorrà partecipare al casting dovrà essere accompagnato da un genitore.