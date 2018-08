Angelina sul piede di guerra

(Foto Afp)

E' guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt . In realtà sarebbe l'attrice la più agguerrita tra i due, si legge sul sito TMZ. Il problema sarebbero gli alimenti non pagati, milioni di dollari di alimenti.

Secondo la star di 'Maleficent' il suo ex non avrebbe pagato alcun "significativo" sostegno ai figli nell'ultimo anno e mezzo. "[Pitt] ha il dovere di pagare il mantenimento dei figli. Al momento attuale, non ha dato alcun sostegno significativo ai figli dopo la separazione", ha scritto l'avvocato di Jolie, Samantha Bley DeJean, in un documento presentato alla Corte Suprema di Los Angeles e ottenuto dalla Nbc News. A questo punto l'intenzione dell'attrice sarebbe quella di ottenere almeno un ordine formale del tribunale per ottenere quanto le spetta.

Il portavoce di Pitt non ha commentato ma un fonte vicina all'attore ha insistito: "Brad ha adempiuto ai suoi impegni". Secondo Mindy Nyby, portavoce della Jolie, l'obiettivo della Jolie è quello di affrettare i tempi per ottenere il divorzio.

Secondo TMZ l'avvocato di Angelina, Laura Wasser, starebbe lasciando il caso perché Angelina la sua assistita è diventata così vendicativa che è impossibile rappresentarla. Secondo una fonte vicina a Brad Pitt, lei vorrebbe uccidere qualsiasi rapporto che lui ha con i suoi figli: "È alimentata dalla rabbia ed è irragionevole".