Operato d'urgenza il Chandler di 'Friends'

Operazione d'urgenza per Matthew Perry. Secondo quanto si legge su People il Chandler di Friends è stato sottoposto all'intervento chirurgico a causa di una perforazione gastrointestinale. L'attore è stato portato in un ospedale di Los Angeles. Il suo portavoce ha fatto sapere che l'attore 48enne, che si sta riprendendo, in questo momento chiede soltanto privacy.

Diventato famoso per aver recitato in una delle sitcom di maggior successo degli anni '90, al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, Perry ha lottato contro l'abuso di alcool diventando un simbolo della lotta alle dipendenze.

Nel 1997 e nel 2001 ha trascorso del tempo in rehab per disintossicarsi dall'uso di Vicodin, metadone, anfetamine e alcool. Nel 2013 in un'intervista alla ABC News aveva detto: "Bevevo e assumevo oppiacei, per un po' penso di essere stato abbastanza bravo a nasconderlo, ma alla fine le persone lo hanno capito. E' terribile ripensarci, ero malato". Nel 2015, a 'The Hollywood Reporter' in un video per Phoenix House, un centro di trattamento con sede in California, aveva detto: "Non si può avere un problema con la droga per 30 anni e quindi aspettarsi di risolverlo in 28 giorni".

Una perforazione gastrointestinale "può essere dovuto a diverse malattie, incluse appendicite e diverticolite. Può anche essere il risultato di un trauma, come una ferita da coltello o ferita da arma da fuoco ", secondo Healthline.com.

Perry usa la sua notorietà per aiutare altre persone con dipendenze nel loro viaggio verso la sobrietà: "Ho avuto molti alti e bassi nella mia vita. Ho imparato molto dai miei insuccessi, ma la cosa migliore di me è che quando un alcolista si avvicina a me e mi chiede di aiutarlo a smettere di bere posso dire di sì", ha detto l'attore.