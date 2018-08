Gué Pequeno è 'Sinatra'

E' 'Sinatra' il titolo del nuovo album di Gué Pequeno, in uscita per Island / Def Jam il 14 di settembre. Il disco, il sesto da solista, è il primo in collaborazione con il suo nuovo team BHMG. Artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017 grazie all’album 'Gentleman', doppia certificazione Platino e diverse settimane in vetta alla classifica, Gué Pequeno è il rapper più produttivo in Italia con una pubblicazione all’anno dal 2009.