Isoardi: "Antonella Clerici? Amica e maestra"

Elisa Isoardi, foto realizzata da Assunta Servello per la Rai

"Antonella è per me un'amica e una 'maestra'". A dirlo, parlando della Clerici con l'Adnkronos, è Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma 'La Prova del cuoco' in onda dal 10 settembre su Rai Uno. "Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l'anno" ha detto Isoardi. Anzi, aggiunge la compagna del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "lei mi ha consigliato di essere me stessa e io le ho promesso di fare del mio meglio". "Essere considerata dalla Rai la sua erede naturale mi ha riempito di gioia e responsabilità" sottolinea.

La conduttrice, ex modella, si sta preparando al grande giorno "seguendo passo passo tutte le fasi del programma, dall'allestimento dello studio alla scelta degli ospiti". 'La Prova del cuoco' è un marchio storico di Rai Uno, che ormai è entrato nelle case degli italiani, spiega, "diventando un vero e proprio amico di famiglia'". La sua sfida sarà fare "in modo che il pubblico lo senta ancora più vicino".

Per la Isoardi "è un momento bellissimo". "Dopo tanti anni, posso finalmente mettere a frutto l'esperienza che ho maturato, da 'Linea Verde' a 'Buono a sapersi'. Vorrei portare a 'La Prova del cuoco' la conoscenza dei prodotti del territorio e la consapevolezza del mangiare sano, in un clima di festa. Chi mi conosce sa che sono una perfetta padrona di casa e che, a tavola, amo 'fare famiglia'", dice la conduttrice che aveva già condotto il programma nel 2008, quando Antonella Clerici era in maternità, ed era stata anche riconfermata nella stagione successiva.

Quanto a eventuali cambiamenti, spiega che "non ci sarà una rivoluzione, ma un'evoluzione naturale di quello che il programma è stato in questi 18 anni". E annuncia due novità: "La trasmissione durerà 30 minuti in più, dalle 11.30 alle 13.30, e avrà collegamenti in diretta dalle cucine italiane". Non solo,"con me ci sarà una 'spalla' forte: Andrea Lo Cicero che, appassionato di cucina e vino, vestirà i panni dell'arbitro, ma anche del maître".

Come se la cava Elisa Isoardi ai fornelli? "Devo ringraziare mia nonna, che mi ha insegnato i fondamentali della cucina e le ricette della tradizione", oltre a "mia mamma che mantiene viva ancora oggi questa passione di famiglia". I suoi piatti preferiti sono i primi. Gli gnocchi al Castelmagno che, rivela, "mi ricordano le mie montagne", "la pasta ai ricci di mare, dal gusto inconfondibile" e non potevano certo mancare "le lasagne, da mangiare in tutte le salse".