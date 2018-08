Eminem pubblica a sorpresa nuovo album 'Kamikaze'

Arriva a sorpresa, annunciato questa notte con una diretta Instragram, un nuovo inedito album di Eminem intitolato 'Kamikaze'. Prodotto da Dr Dre ed Eminem, l'album segue l’uscita dell’ultimo disco di Eminem, 'Revival' e contiene 13 nuovi brani tra cui la traccia scritta per la colonna sonora di 'Venom', il nuovo film della Marvel ispirato all'antagonista di Spider Man, e i featuring con Royce 5’9″, Joyce Lucas e Jessie Reyez. Questa la tracklist completa: 'The Ringer', 'Greatest', 'Lucky You' featuring Joyce Lucas, Paul – Skit, 'Normal', Em Calls Paul – Skit, 'Stepping Stone', 'Not Alike' featuring Royce 5’9″, 'Fall', 'Kamikaze', 'Nice Guy' featuring Jessie Reyez, 'Good Guy' featuring Jessie Reyez, Venom from the Motion Picture.