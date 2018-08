Lady Gaga al Lido sotto la pioggia

La cantante e attrice newyorkese è arrivata sotto la pioggia all'imbarcadero del Casinò per partecipare alla conferenza stampa del film 'A star is born', insieme al coprotagonista e regista della pellicola Bradley Cooper. Il maltempo non ha scoraggiato i tanti fan della superstar che la attendevano da ore e ore e che sono rimasti a bocca asciutta. Data la pioggia, infatti, Lady Gaga e Bradley Cooper non si sono fermati a firmare autografi o fare selfie con gli ammiratori. Lady Gaga, però in look total white e capelli biondo platino, ha lanciato un bacio ai fan urlanti.