Passerella rosso sangue per 'Suspiria'

Dominano le tonalità purpuree sul red carpet che precede la proiezione ufficiale di 'Suspiria', il film di Luca Guadagnino in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista, in completo bordeaux, ha sfilato con le protagoniste del film, Tilda Swinton, fasciata in un abito rosso acceso, e Dakota Fannin, anche lei con un abito sui toni del rosso chiaro. in passerella per l'occasione anche l'autore della colonna sonora del film, il leader dei Radiohead, Tom Yorke, in completo blu elettrico e sandali gialli, e là altre attrici del remake del classico dell'horror diretto da Dario Argento nel 1977.