Nuovo singolo per Laura Pausini, 'La soluzione'

Dall'album 'Fatti sentire' di Laura Pausini arriva il nuovo singolo della cantautrice faentina, 'La soluzione', che sarà in rotazione radiofonica dal 7 settembre, una ballad che racconta il valore dei ricordi e il coraggio di guardare avanti. "È una canzone immediata che racconta un percorso, l’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare. È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai", afferma Pausini. Intanto il 'Fatti sentire – Worldwide tour 2018' ripartirà dal Mediolanum Forum di Milano con quattro live: 8, 9, 11, tutti sold out, e 12 settembre, ultimi biglietti disponibili.