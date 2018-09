Capri sul red carpet con la Revolution di Martone

I protagonisti del terzo ed ultimo film italiano a passare nel concorso principale della Mostra del Cinema di Venezia, Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro ed Eduardo Scarpetta, sotto i riflettori della passerella che ha preceduto la proiezione ufficiale.

Il film è tutto ambientato nell'isola campana, nel 1914, alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia. Tre i protagonisti, i cui destini si incrociano all'insegna di ideali di libertà: il fondatore di una comune di nordeuropei che trova sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte; una capraia di nome Lucia che non si rassegna ai diktat dei maschi di casa che hanno già pronto un matrimonio combinato per lei; il medico del paese, progressista ma convinto che la rivoluzione debba passare per la guerra.