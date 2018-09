E' morto Burt Reynolds

(Fotogramma /Ipa)

L'attore Burt Reynolds, star della Hollywood anni '70 e '80 è morto all'età di 82 anni. Reynolds, riportano i media Usa, si è spento in un ospedale della Florida, colpito da un attacco di cuore. L'attore aveva raggiunto la fama e il successo come protagonista di film quali "Un tranquillo weekend di paura", "Quella sporca ultima meta", "Il bandito e la madama". Nel 1997 era stato candidato all'Oscar per "Boogie Nights".