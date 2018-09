Al Lido arriva Andò e un samurai chiude il concorso

L'ultimo giorno del concorso della Mostra del Cinema di Venezia vede oggi in programma 'Zan (Uccidere)' del regista giapponese Shinya Tsukamoto. Un film su un insolito samurai dotatissimo ma che è incapace di uccidere.



Fuori concorso arriva 'Un peuple et son roi', film sulla Rivoluzione Francese di Pierre Schoeller, con Luis Garrell nei panni di Robespierre e Laurent Lafitte in quelli di Luigi XVI.

Sempre fuori concorso, atteso 'Una storia senza nome' di Roberto Andò, film tra metacinema e politica, con Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann. Sullo sfondo della scrittura di un film, il misterioso furto di un celebre quadro di Caravaggio, 'La Natività', avvenuto nel 1969 a Palermo per mano della mafia.