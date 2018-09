Morto il rapper Mac Miller

(Afp)

Il rapper Mac Miller è morto all'età di 26 anni. Lo ha confermato la sua famiglia in un comunicato, senza fornire dettagli sulle circostanze della morte. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angels ha riferito che Mac Miller, il cui vero nome era Malcolm James McCormick, è stato trovato venerdì privo di sensi nella sua abitazione, nel quartiere di Stdio City. Secondo Variety, il musicista, ex fidanzato di Ariana Grande, sarebbe morto per overdose.

Il musicista, il cui ultimo album è uscito ad agosto, aveva parlato apertamente dei suoi problemi di tossicodipendenza. Ad agosto la polizia di Los Angeles lo aveva accusato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dopo che il musicista si era schiantato con la sua auto contro un palo.