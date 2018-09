Mamma Ferragni non sarà opinionista 'Domenica In'

Chiara Ferragni con la madre Marina Di Guardo (FOTOGRAMMA/IPA)

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, non farà parte del cast di 'Domenica In', il contenitore domenicale di Rai1 che prenderà il via il 16 settembre con il ritorno alla conduzione di Mara Venier.

A quanto riferisce all'AdnKronos la C.D.A. Studio di Nardo S.r.L., agente della Di Guardo, non è stato raggiunto l'accordo economico per la partecipazione della scrittrice in veste di opinionista in alcune puntate del programma.