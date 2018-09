The Line Punch 'Bus', nuovo singolo e video

The Line Punch, il duo rap romano composto da Eleonora La Monica e Stefano Porretta (in arte BKA e DeRua) ha rilasciato oggi il singolo e il video 'Bus' su tutti i Digital Stores per Honiro Entertainment. In 'Bus', prodotto, mixato e masterizzato da Alieno, i The Line Punch curano molto la ricerca del suono con la fusione del rap e della trap con elementi che derivano dalla dubstep e dall’elettronica ma strizzano l’occhio al pop. I due rapper si conobbero nell’inverno del 2016 in uno studio di registrazione nel centro della città dove entrambi stavano lavorando al proprio EP da singoli; solo dopo alcuni mesi di frequentazione decisero di unire le proprie forze e dar vita al loro progetto insieme. Nacque così il loro primo ep '(UN)Conscious' all’interno del quale collaborano con i produttori Alieno, Dr.Cream e Ombra. Nell’Aprile del 2018 hanno vinto il contest 'One Shot Game' prendendo parte alla PosseTrack 'OSG18' al fianco degli altri vincitori.