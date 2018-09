J-Ax, nel nuovo brano il dramma dei genitori mancati

Esce domani in radio e su tutte le piattaforme digitali 'Tutto tua madre', il nuovo singolo di J-Ax che racconta il dramma di chi non riesce a realizzare il sogno di avere un figlio. Un brano ispirato all'esperienza vissuta dallo stesso artista, che quest'anno festeggia i suoi primi 25 anni di carriera annunciando la reunion degli Articolo31, con Dj Jad, per 5 date-evento al Fabrique di Milano, in programma a ottobre prossimo.

"Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci", spiega il rapper. Si tratta di "una situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io". Il fatto è che "in Italia siamo in tantissimi, ma per qualcuno siamo anche troppi". Tant'è che "sempre più spesso leggiamo di iniziative che questo governo vorrebbe prendere contro la fecondazione assistita e tante altre procedure che aiutano decine di migliaia di coppie italiane a creare una famiglia insieme".

"Trovo assurdo -osserva Ax- che un governo fatto, almeno per la parte più gialla, di persone che ho sempre rispettato e ammirato per la scelta di portare avanti principi di libertà e giustizia possa rendersi partecipe di una ingiustizia simile". Anche perché "di certo non è una scelta di nessuno trovarsi in una situazione così, ma si tratta di qualcosa che colpisce tutti trasversalmente, senza favoritismi o pregiudizi: destra, sinistra, leghisti, comunisti, grillini e gente che si nutre solo del proprio respiro". Per questo motivo, "prima di andare fino in fondo e negare a centinaia di migliaia di italiani il diritto di avere un figlio, vi chiedo un piccolo gesto di empatia: come vi sentireste voi se, da un momento all’altro, il rumore del respiro e le risate del vostro bambino sparissero?". E, conclude: "Quel vuoto è quello che vivono tanti italiani come voi. Quel vuoto tanti non desiderano altro che colmarlo con l'amore. E l'amore, voi, o chiunque altro, non avete il diritto di fermarlo".