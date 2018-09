Malore per Gina Lollobrigida

(Fotogramma/Ipa)

E' al pronto soccorso del Sant'Eugenio di Roma, Gina Lollobrigida, dopo aver avuto un lieve malore. La notizia è stata data in diretta da Mara Venier durante Domenica In, dove la Lollobrigida avrebbe dovuto essere ospite. Il contenitore domenicale si è quindi collegato con l'ospedale Sant'Eugenio, dove l'attrice sarebbe stata visitata per un'emorragia dal naso e le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.