Brano dei Belladonna nel doc su Trump

(Ufficio stampa Belladonna)

Un brano della band romana Belladonna è stato incluso nel nuovo film documentario di Michael Moore "Fahrenheit 11/9", in uscita negli Usa il 21 settembre e dedicato alle elezioni presidenziali del 2016 che hanno portato alla Casa Bianca Donald Trump. Il brano è 'Damn Your Love' ed è tratto da "The Orchestral Album", l'album dei Belladonna del 2016 registrato con un'orchestra sinfonica.

"Avere un nostro brano nel film di uno dei più grandi e importanti registi del nostro tempo è per noi un onore incredibile e una vera gioia", afferma la cantante della band Luana Caraffa.

Il chitarrista Dani Macchi (recentemente al fianco di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil come vocal coach del suo team nel programma di Rai2 The Voice Of Italy) aggiunge: "La registrazione di 'The Orchestral Album' è stata realizzata grazie a una campagna di crowdfunding e siamo infinitamente grati ai nostri fan da tutto il mondo che hanno reso possibile tutto questo" .