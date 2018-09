Kanye West e Lil Pump nella storia con 'I love it'

Kanye West e Lil Pump entrano nella storia con il loro nuovo singolo "I Love It", attualmente la canzone più ascoltata nel mondo. Con oltre 76 milioni di visualizzazioni nella prima settimana dalla pubblicazione (diventate ora oltre 121 milioni), il videoclip (GUARDA) ha segnato il più grande debutto mondiale per un video hip hop su YouTube rompendo il precedente record di "This Is America" di Childish Gambino.

Il video rivoluzionario - co-diretto da West e prodotto da Spike Jonze - è inoltre diventato virale, dando vita alla #ILoveItChallenge sui social e alle parodie di celebrità come Ellen Degeneres e James Corden (GUARDA).

Nel frattempo “I Love It” ha registrato oltre 115 milioni di stream in tutto il mondo, confermandosi la canzone numero 1 al mondo e rimanendo in vetta alla Global Chart sia su Spotify che su Apple Music. Il brano sarà disponibile per la programmazione radiofonica a partire da venerdì 21 settembre.