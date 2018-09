Malika si rimette in gioco con 'Domino'

Malika Ayane torna sulla scena musicale con 'Domino', l’album in uscita il 21 settembre su etichetta Sugar con il quale festeggia i 10 anni di carriera. 'Domino', quinto progetto discografico di Malika, arriva a tre anni dall'ultimo album, durante i quali ha lavorato alla produzione del disco insieme ad Axel Reinemer e Stefan Leisering al Jazzanova Recording Studio di Berlino.

'Domino' è stato elaborato e scritto tra Milano, Londra e Parigi, con la collaborazione di importanti autori internazionali già al suo fianco nell’album 'Naif'. Dieci canzoni scritte da Malika nell’arco di due lunghi e intensi anni di lavoro trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le sue emozioni in parole e musica. Pezzi di sé. 'Domino' rappresenta una delle sue produzioni più mature: come il gioco del Domino anche qui siamo di fronte a una serie di pezzi che danno la possibilità di essere mescolati e ordinati in modo ogni volta diverso, così come il risultato che ne deriva. Non sono solo pezzi di Malika, ma pezzi nei quali tutti possiamo ritrovarci, #pezzidinoi.

Il progetto grafico di 'Domino' è stato affidato a Federico Pepe, founder di Le Dictateur uno tra i più dinamici protagonisti della nuova scena indipendente dell’arte italiana. Le immagini presenti nel disco portano la firma del fotografo Jacopo Benassi, noto per la sua fotografia diretta, indocile, crudele. Malika incontrerà il pubblico negli Instore Feltrinelli: i primi appuntamenti sono quelli di piazza Piemonte a Milano il 21 settembre e di via Appia a Roma il 25 settembre. Altre date sono in via di definizione.