E se Asia restasse?

Asia sì o Asia no? Il nome del nuovo giudice sarebbe dovuto arrivare la scorsa settimana. Lo aveva assicurato Sky durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, in cui era stata allo stesso tempo ufficializzata la notizia che Asia Argento non sarebbe stata presente ai live. La decisione - aveva spiegato Nils Hartmann, responsabile delle produzioni originali di Sky Italia - è "inevitabile" dopo "quello che abbiamo appreso dai giornali" sul caso delle presunte molestie sessuali dell'attrice nei confronti del giovane attore Jimmy Bennet.

Il fatto è che l'attrice e regista piace molto agli spettatori di X Factor che sin dalla prima puntata delle audizioni hanno fatto il tifo perché Asia rimanesse anche ai live. "Asia Argento ha l'X Factor", si leggeva in un commento su Twitter. "E' perfetta: sicura, onesta e con una grande preparazione. Peccato per il programma, per lei e anche un po' per noi" aveva aggiunto un altro. E c'è chi scriveva: "L'errore più grave che ha fatto Sky è stato togliere Asia, il giudice migliore di sempre".

I fan della 42enne hanno addirittura lanciato una petizione sul portale 'Change.org' (#SaveAsia) per chiedere a Sky Italia di "rivedere" le sue "recenti prese di posizione". "Vorremmo provare a fare un discorso costruttivo mettendo da parte ogni italico moralismo e gossip pruriginoso", anticipavano gli autori della raccolta firme che fino a ora hanno collezionato poco meno di 4mila firme. "Al momento non esistono né indagini aperte né pende alcuna condanna - non a Roma, non a New York, non a Los Angeles - nei confronti di Asia Argento - sottolineano - La questione è al contrario molto spinosa, molto cavillosa, molto complessa, rispetto alla quale noi telespettatori comuni vogliamo sospendere e rinviare il giudizio - ché semplicemente non ci compete, e non ci deve competere".

A questo punto, quando è già andata in onda la terza puntata del talent, il rapporto tra Asia Argento e gli spettatori è diventato sempre più stretto. E l'idea che lei non arrivi fino alla fine di questa 12esima edizione piace sempre meno agli affezionati di X Factor. Che Sky cambi idea?