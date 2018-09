Musical 'Mamma Mia!' riparte dall'Arena di Verona

'Mamma mia!' riparte dall'Arena di Verona: il tour invernale del musical con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina, prederà infatti le mosse dall'anfiteatro romano il 29 settembre prossimo per andare poi in scena nelle principali città italiane, ultima data il 17 marzo 2019 a Catania. Dopo la vittoria del prestigioso Premio Flaiano 2018 e gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia, il musical, con oltre 200 mila spettatori in 110 repliche, si avvia a essere il più visto degli ultimi 10 anni. Con Radio Italia media partner ufficiale, ad ottobre 'Mamma Mia!' inaugurerà la nuova stagione del Teatro Sistina di Roma, e sarà poi a Milano, al Teatro Arcimboldi per le vacanze di Natale, dal 13 dicembre al 6 gennaio. In calendario tante altre città: Bolzano, Trento, Bologna, Pistoia, e ancora Reggio Emilia, Varese, Torino, Genova, Firenze, Parma, Napoli, Cosenza, Bari, Catania. Con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello, i tre protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz al fianco di Sabrina Marciano, con Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini e oltre 30 artisti, tra i più affermati del Musical italiano.

La storia al centro della commedia musicale è quella dell'omonimo film: tra le bellezze di un'isoletta greca, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio, ovvero essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto. La vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana. Una messa in scena spettacolare e tecnologica: grazie a un pontile sospeso su oltre 9mila litri di acqua, barche ormeggiate e un vero bagnasciuga, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, si ha davvero l'impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca. Quanto alla musica: 'Mamma Mia!', 'Dancing Queen', 'The Winner Takes it All', 'Super Trouper' sono solo alcuni dei 24 celebri brani degli Abba che, insieme ai dialoghi, proprio per volere degli autori originali, sono stati tutti tradotti in italiano dal regista Piparo che aveva già adattato in italiano altri successi come 'Billy Elliot', 'Evita', 'Tutti Insieme Appassionatamente', 'Sette Spose per Sette Fratelli', 'My Fair Lady', 'The Full Monty', 'Hairspray', 'La Cage aux Folles-Il Vizietto', 'Cenerentola'.