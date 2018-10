'Happy Xmas' da Eric Clapton

Eric Clapton pubblica il suo primo holiday album, 'Happy Xmas', in uscita il prossimo 12 ottobre per la sua label Bushbranch Records con distribuzione Polydor/Universal. 'Happy Xmas' è il 24esimo album in studio di Clapton ed il primo da 'I Still Do' (2016). Contiene una nuova canzone composta per l’occasione, 'For Love On Christmas Day' ed alcuni dei più noti brani natalizi insieme ad altri meno conosciuti, tutti rivisti con il tocco bluesy di Clapton. 'Jingle Bells' è inoltre dedicata alla memoria di Avicii, mentre il disegno della copertina è opera dello stesso Clapton. "Avevo in mente da tempo di rileggere queste holiday song in chiave blues, ed ho iniziato a pensare ad arrangiare i brani ed inserire gli accordi blues tra i testi", ha affermato Clapton, che ha anche co-prodotto 'Happy Xmas' insieme a Simon Climie, "a un certo punto ci sono riuscito e una delle canzoni più riconoscibili dell’album, quella che ne identifica lo stile, è 'Have Yourself a Merry Little Christmas'".