E' morto Stelvio Cipriani, autore delle musiche di 'Anonimo Veneziano'

E' morto stamattina una clinica romana Stelvio Cipriani. Il musicista e compositore romano aveva 81 anni ed era stato colpito da un ictus poco prima dello scorso Natale. I funerali, secondo quanto riferiscono i familiari dell'artista all'Adnkronos, dovrebbero essere celebrati mercoledì 3 ottobre alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Roma dove, due ore prima, sarà allestita la camera ardente.

Nato a Roma il 20 agosto del 1937, Cipriani si diploma in pianoforte e composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e inizia subito a lavorare come accompagnatore di cantanti di musica leggera. Dopo un breve periodo negli Stati Uniti dove si perfeziona nel jazz, torna in Italia e inizia a comporre colonne sonore, tra cui quella famosissima di 'Anonimo veneziano' diretto da Enrico Maria Salerno, e di quella del film 'La polizia ringrazia', con la regia di Steno.