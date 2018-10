Antonello Venditti 'Sotto il segno dei Pesci' anche nel 2019: dopo il concerto sold out all’Arena di Verona e il doppio sold out al Palalottomatica di Roma del 21 e 22 dicembre, il cantautore sarà live anche nel 2019 per celebrare 'Sotto il segno dei Pesci', con sette nuove serate nei principali palazzetti italiani nelle quali festeggerà i 40 anni dell'album. Venditti e la sua band storica saranno il 2 marzo a Bologna, all’Unipol Arena; l'8 a Roma, al Palalottomatica; il 16 al Palapartenope di Napoli; il 22 al Pala Alpitour di Torino; il 29 al Mediolanum Forum di Milano; il 6 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze e, per concludere, il 13 aprile al Palaflorio di Bari. Le prevendite per i nuovi appuntamenti di 'Sotto il segno dei pesci', prodotto e organizzata da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 16 del 2 ottobre su www.ticketone.it e dalle ore 16 del 9 ottobre nei punti vendita abituali. Media partner del tour è Rtl 102.5.