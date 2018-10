Marina La Rosa: "Casalino? Era un mio slave"

(Fotogramma)

"Se c'era una tresca tra me e Rocco Casalino? Non esageriamo, lui in realtà era un mio 'slave'". Parola di Marina La Rosa, che ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici', ha parlato del suo rapporto con il portavoce del presidente del Consiglio ed ex concorrente, come lei, della prima edizione del Grande Fratello. "Tutti nella casa avevamo un sogno - racconta La Rosa -. Taricone voleva arrivare a Hollywood e ce l'avrebbe fatta. Rocco sognava di fare politica, anche se era laureato in ingegneria. La sua carriera non mi sorprende più di tanto. Come bacia Casalino? Non ci siamo mai baciati con la lingua. Forse qualche volta ha baciato i miei piedi".

L'ex 'gatta morta', come era stata soprannominata nella casa, affronta poi il tema delle molestie nel mondo dello spettacolo: "Bisogna distinguere tra molestie sessuali e avance. Le avance fanno pure piacere - sottolinea -. Se non ti va ti alzi e te ne vai. Le molestie sessuali sono molto più pesanti". La Rosa spiega poi di averne subite in passato "ma non ho mai denunciato nessuno - specifica -. Un po' perché non ero pronta, un po' perché il senso di impotenza era talmente grande che io personalmente non ce l'ho fatta. Parlare a distanza di venti anni non serve a niente. Ogni riferimento è puramente casuale".