Taylor Swift sbanca agli Ama Award

(Afp)

Taylor Swift asso pigliatutto agli Ama (American Music Awards). La cantante pop anglosassone infatti ha vinto ben tre premi: quello per il miglior album pop, quello per il miglior tour e, il più importante, quello come miglior artista dell'anno. Swift ha ringraziato i suoi fan per "ciascuno dei voti" ricevuti. "È uno stimolo per essere sempre migliori", ha detto la cantante che ha aperto la cerimonia di premiazione tenutasi ieri sera presso il teatro Nokia di Los Angeles. La 28enne interprete di 'Shake it off' ha anche invitato gli americani ad andare a votare: "Il 6 novembre ci sono le elezioni legislative, andiamo a votare".

Gli altri premi sono andati a Camila Cabello, nuova artista dell'anno, ai rapper Cardi B e Post Malone, a Khalid, al duo migos, al canadese Shawn Mendes, a Carrie Underwood e Kane Brown. Infine al rapper XXXTentation, assassinato lo scorso giugno, è andato un premio postumo.

Durante la cerimonia di premiazione, in un parterre gremito da star come Jennifer Lopez e Mariah Carey, la presentatrice Tracee Ellis Ross ha indossato capi disegnati da artisti neri, mentre il comico e attore americano Billy Eichner ha chiesto ai giovani di "partecipare al voto più importante di tutti i tempi (quello di mid term del 6 novembre, ndr) Se credi nell'uguaglianza di genere, colore e libertà sessuale, se credi che il cambiamento climatico sia reale, devi fare qualcosa, non permettere che ti dicano che il tuo voto non conta, perché conta". La serata si è conclusa con l'omaggio alla defunta "regina del soul" e vincitrice di sei premi Ama, Aretha Franklin, morta il 16 agosto all'età di 76 anni.