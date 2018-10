A 'Striscia' il video dell'aggressione a Petyx

Questa sera 'Striscia la notizia' manderà in onda (Canale 5, ore 20.35) il servizio completo con le immagini dell’aggressione a Stefania Petyx e alla sua troupe in un immobile occupato abusivamente in Via Giuseppe Savagnone a Palermo. Mercoledì mattina, l’inviata si trovava nella struttura occupata per realizzare un servizio. Poco dopo essere entrata nel palazzo però è stata aggredita con calci e pugni. Inoltre, durante l’aggressione, uno degli abusivi l’ha spinta giù dalle scale. Vittima dell’attacco anche il cameraman: inseguito e malmenato dai residenti abusivi prima e dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. L’inviata e la sua troupe sono stati trasportati dall’ambulanza in ospedale, dove hanno ricevuto adeguate cure mediche.