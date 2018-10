Julia Roberts insultata su Instagram

(Foto Fotogramma/Ipa)

I suoi ruoli da protagonista in film di successo, insieme al suo sorriso luminoso e alle sue gambe chilometriche, hanno fatto di Julia Roberts una delle attrici più amate e ammirate. Anche lei, che ha deciso di invecchiare senza cedere alla tentazione della chirurgia estetica, si è ritrovata a dover fare i conti con la crudeltà dei social. A quasi 51 anni l'intramontabile Pretty Woman è stata attaccata a causa di una sua foto pubblicata senza 'trucco e parrucco'. 'Come sta invecchiando male', 'Orribile', 'Sembra un uomo' sono stati alcuni dei commenti apparsi sul profilo Instagram della nipote Emma - anche lei attrice - che ingenuamente aveva deciso di condividere un momento di relax con la zia.

In un'intervista alla rivista 'Harper's Bazaar', l'attrice sconvolta dagli attacchi, tornando su quell'episodio, ha sottolineato come quel'episodio le "abbia insegnato molto su cosa significhi essere un giovane nella società di oggi". In quella foto Julia, in camicione e occhiali da vista, ed Emma, in t-shirt, sveglie da poco, sono sedute a un tavolo e giocano a carte sorseggiando un tè. "Sono rimasta sbalordita da come mi hanno fatto sentire" quei commenti, sopraffatti in ogni caso da altri post pieni di complimenti.

"Sono una donna di 50 anni e so chi sono, tuttavia i miei sentimenti sono stati feriti. Ero triste che la gente non riuscisse a capire il significato, la dolcezza, l'assoluta gioia luminosa di quella foto. Ho pensato 'E se avessi 15 anni?'". In ogni caso alla fine l'attrice è riuscita a trarre un insegnamento da questa vicenda, perché si tratta di "un nuovo scorcio su un modo di vivere che non conoscevo affatto". "Devi passare attraverso le cose per capirle", ha aggiunto".