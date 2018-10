Roma è Mia

Dal 17 al 21 ottobre, parallelamente alla Festa di Roma e alla nuova Videocittà, la capitale ospita la quarta edizione del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, diventato ormai vero punto di riferimento per tutto il comparto. In cinque giorni la città eterna ospiterà 125 proiezioni, oltre 400 buyer internazionali, i rappresentanti dei maggiori player mondiali della produzione e distribuzione audiovisiva, la presentazione di 58 progetti di film, serie e documentari in cerca di coproduzioni. Ne parlano con l’Adnkronos la direttrice editoriale, Lucia Milazzotto, il presidente dei produttori televisivi, Giancarlo Leone, e il presidente dei produttori cinematografici, Francesco Rutelli.