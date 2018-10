Baglioni: "Baudo-Rovazzi a Sanremo? Mi piacerebbe"

di Ilaria Floris

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi al timone di Sanremo Giovani? "Mi piacerebbe, sono una coppia interessante". A dirlo è Claudio Baglioni, che al termine della prima tappa del suo tour 'Al centro' al Nelson Mandela Forum di Firenze (dopo la tripletta all'Arena di Verona), conferma i contatti con la 'strana coppia' di conduttori per guidare le cinque serate di Sanremo Giovani. E non scarta nemmeno l'ipotesi che i due possano fare coppia fissa anche sul palco dell'Ariston a febbraio, anche se, con la consueta riservatezza volta a 'depistare' i giornalisti, scherza: "Bisogna vedere come si comportano, Sanremo Giovani è una selezione anche per loro".

Il cantautore rivela anche che non presenterà in prima persona la kermesse dedicata ai giovani talenti: "Sarò lì dietro le quinte -dice- ma non sul palco". E conferma la volontà di dare "a questa rassegna una tensione separata, unica", con "l'ambizione di concedere più spazio a questi talenti giovani che esistono nel nostro paese, e che non hanno tante formule per essere conosciuti". Una delle novità di Sanremo Giovani è quella di 'uniformare' i giovani provenienti dalla piattaforma Rai e quelli di Area Sanremo, che negli anni passati pagavano una quota di partecipazione come 'retta' della scuola. "Ora tutti i concorrenti partecipano gratuitamente -spiega Baglioni- e tutti con un brano inedito".

Cinque le serate totali, in programma dal 17 al 21 dicembre. "Sono quattro tappe di avvicinamento -spiega Baglioni- con tre serali su Rai1 in cui i 24 artisti selezionati si potranno far conoscere, e poi due prime serate importanti, ciascuna con 12 artisti, da cui usciranno i due vincitori che accederanno al Festival di Sanremo come big". Le iscrizioni, conferma il conduttore, sono notevolmente aumentate. "Questo ci fa tremare i polsi, perché significa ascoltare 800-900 artisti in pochissimo tempo".