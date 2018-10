Sfera Ebbasta non si ferma: 'Popstar Tour' nel 2019

Il rapper Sfera Ebbasta non si ferma: dopo le 50 date del suo 'Sfera Ebbasta Rockstar tour' ha annunciato a sorpresa lo 'Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019'. Tre concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista nell'aprile 2019: il 17 al Palalottomatica di Roma, il 19 al Palapartenope di Napoli e il 27 al Mediolanum Forum di Milano. Rapstar della nuova scena contemporanea, Sfera Ebbasta ha oltre 2 milioni di followers su Instagram, è il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo ultimo album, 'Rockstar' (triplo platino), hanno infatti raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani 'Rockstar' e 'Cupido' sono inoltre entrati nella Top100 globale di Spotify. Nel nuovo show nei palazzetti il rapper proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Le prevendite per i nuovi concerti nei palazzetti sono disponibili da oggi su ticketone e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati. L’intero 'Sfera Ebbasta Popstar tour 2019' è ideato e organizzato da Thaurus.