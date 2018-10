"Ti faccio vedere il telefono, mai ricevuto chiamate da Baglioni per Sanremo Giovani. Non so perché abbia detto questa cosa, non posso assolutamente confermare niente". Dal red carpet della Festa di Roma Fabio Rovazzi smentisce all'Adnkronos i contatti con il direttore artistico del Festival in merito alla conduzione della kermesse insieme a Pippo Baudo.

"Sarebbe una cosa simpatica", ammette lo youtuber - regista, ma ribadendo però di non sapere "perché Baglioni abbia inventato questa cosa". Resta da vedere se si tratti della verità o di un 'depistaggio' del cantante che rinvia di qualche tempo l'annuncio ufficiale.