Laura Pausini svela in un libro il dietro le quinte dei suoi tour. Si intitola 'Fatti sentire ancora' ed è un libro-magazine di 100 pagine. Un racconto, scritto dalla Pausini, che condivide con il lettore ciò che fa parte della quotidianità di un’artista internazionale, con le gioie e le difficoltà vissute durante l’ultimo progetto, a partire dalla sua nascita, e non solo. Una narrazione che raccoglie scene di backstage e aneddoti, anche molto privati, che accompagnano viaggi, concerti e intense session di registrazione, dove non mancano scatti esclusivi dei momenti più intimi e intensi del percorso.

Oltre al libro, in 'Fatti sentire ancora', c'è anche il dvd con il concerto del Circo Massimo, dove Laura è stata la prima donna ad esibirsi, arricchito da un backstage esclusivo. Due serate storiche per la musica italiana, un’incredibile anteprima di quello che è stato un tour mondiale di enorme successo, che si chiuderà il 31 ottobre a Roma dopo un’impressionante serie di sold out in tutti i paesi che ha toccato. "Siamo vivi per restare vivi. Siamo vivi per farci sentire".

Ci sarà anche 'Fatti Sentire', l’ultimo disco uscito per Atlantic/Warner Music che ha debuttato ai vertici delle classifiche internazionali, arricchito da uno speciale contenuto inedito: un eccezionale duetto con l’amico e collega Biagio Antonacci sulle note de 'Il coraggio di andare'. Una collaborazione unica che testimonia il rapporto di profonda amicizia che li lega e la fortunata intesa artistica che prosegue da sempre: il cantautore ha, infatti, scritto per lei brani diventati hit internazionali come 'Vivimi' (con l’album che conteneva questo brano Laura ha conquistato il primo Grammy della storia assegnato ad una artista italiana), oltre al pluripremiato 'Tra te e il mare' e ben tre tracce contenute in 'Simili', il disco di inediti uscito nel 2015. 'Fatti sentire ancora' è una special edition da collezione, prossimamente in uscita per Atlantic/Warner Music.