Torna Grey's Anatomy

Nella foto Ellen Pompeo (che interpreta il ruolo della dottoressa Meredith Grey)

E' iniziato il conto alla rovescia per i nuovi episodi di Grey’s Anatomy. Il primo doppio appuntamento del 15esimo anno della serie più celebre di Shonda Rhimes, che ha raggiunto il primato di longevità di E.R. fra i medical drama Usa, è per lunedì 29 ottobre alle 21 su Fox Life.

Come è stato ampiamente annunciato dalla sceneggiatrice Krista Vernoff, la 15 sarà “la stagione dell’amore“ per andare incontro alle aspettative dei fan in attesa di una nuova storia sentimentale per Meredith che, dopo la morte di Derek, ha avuto relazioni sempre senza lieto fine. L'annuncio di una scena particolarmente esplicita fra la dottoressa Grey (Ellen Pompeo) e il collega Andrew De Luca, interpretato dal romanissimo attore Giacomo Giannotti, ha alimentato la curiosità dei fan. A questo punto bisogna capire se il passionale incontro è davvero avvenuto o è solo una fantasia nei confronti del giovane specializzando che in passato ha avuto una relazione con la sorellastra di Meredith. E se davvero ci fosse stato qualcosa, è lui il nuovo amore di Meredith?

Fra gli altri possibili pretendenti della protagonista, due new entries. Uno è il nuovo chirurgo ortopedico di indubbio fascino interpretato da Chris Carmack, reso popolare dalla serie The OC e negli ultimi anni nel cast di Nashville, dove era un musicista omosessuale. L’altro sarà interpretato dal protagonista della celebre sit com How I Met Your Mother, Josh Radnor, che nei nuovi episodi di Grey’s Anatomy incontrerà Meredith in un appuntamento al buio, al quale lei va ignorando sia l’identità che la professione del misterioso pretendente. Altra novità di questa stagione, l’ingresso di Alex Landi che interpreterà il dottor Nico Kim, primo chirurgo gay della serie.