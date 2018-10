E' 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni

Anticipato dai due singoli 'Voglio' e 'Buona vita', si intitola 'Atlantico' il nuovo disco di Marco Mengoni, che conterrà 15 tracce inedite e sarà disponibile dal 30 novembre su etichetta Sony Music.

Il nuovo album, da oggi in pre-order e pre-save, sarà disponibile oltre che nella versione standard con 5 diverse copertine per 5 special edition da collezione. Ognuna avrà un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva. Questi i titoli delle deluxe version: 'Atlantico - Attraverso la gente', 'Atlantico - Filtro di coscienza', 'Atlantico - Immersione emotiva', 'Atlantico - Oceano di esperienza' e 'Atlantico - Piano unico'.

All’interno della tracklist si trovano alcune collaborazioni inedite. Tra queste, il brano 'Hola', disponibile anche nella solo version di Mengoni, unisce la voce di Marco a quella di Tom Walker. Tom Walker è il breakout artist inglese che ha avuto più successo nel mondo in questo 2018, e la sua 'Leave A Light On' ha mantenuto la vetta dell’airplay radiofonico per mesi, #1 su iTunes in 16 Paesi, 1 milione e 800mila copie vendute nel mondo e 140 milioni di streaming su Spotify.

Per 'Amalia' invece, con Vanessa Da Mata insieme ai Selton la contaminazione si fa ancora più profonda. Vincitrice di un Latin Grammy Award, Vanessa Da Mata è una delle cantautrici brasiliane più apprezzate a livello mondiale mentre gli italo-brasiliani Selton sono una delle realtà più interessanti del mondo indie contemporaneo.

Quella di 'Atlantico' sarà una release unica nel suo genere. A due anni di distanza dal suo ultimo disco di inediti, Marco Mengoni ha ideato 'Atlantico Fest – Attraversa la musica', tre giorni di eventi a Milano a partire da giovedì 29 novembre. Per la prima volta un progetto musicale si traduce in occasioni di incontro, osservazione e condivisione, un nuovo modo di ascoltare attraverso diverse experience rivolte a tutto il pubblico. Atlantico Fest nasce in collaborazione con Punk For Business, agenzia di eventi parte di Worldwide Shows Corporation, che ne cura anche la produzione esecutiva.

Proseguono nel frattempo le vendite per #MengoniLive2019, il tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e ha già raddoppiato i concerti a Milano e all’Arena di Verona con oltre 50mila biglietti venduti.