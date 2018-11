Fedez, il brano per Leone è primo ovunque

'Prima di ogni cosa' è un trionfo. Il brano che Fedez ha dedicato al figlio Leone , avuto da Chiara Ferragni, a 24 ore dall’uscita, è in vetta a tutte le classifiche: è primo su iTunes, su Apple Music, primo in tendenza su Twitter, primo su Spotify con oltre 843 mila streams e primo in tendenza su YouTube con il teaser e il video ufficiale diretto da Darren Craig, che ha già superato oltre 3,8 mln di views.