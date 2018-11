La compagnia della Scala in Australia con 'Don Chisciotte' e 'Giselle'

Dopo la Cina, il corpo di ballo della Scala sarà in viaggio in Australia. Per 13 recite, dal 7 al 18 novembre, con due produzioni, 'Don Chisciotte' e 'Giselle', la compagnia sarà ospite del Queensland Performing Arts Centre di Brisbane, marcando la prima visita in assoluto del Teatro alla Scala in questo continente. Per la Scala le tournée all’estero costituiscono un’attività costante che ha offerto nel corso del tempo un importante contributo alla diffusione del patrimonio culturale e dell'immagine dell’Italia nel mondo. (Fotogallery)

Dal 1878, quando venne realizzata a Parigi la prima tournée della storia scaligera in occasione del centenario del Teatro, sono stati realizzati 155 progetti per 859 aperture di sipario (329 d’opera, 344 di balletto e 186 concerti) e sono 39 le nazioni visitate dal Teatro alla Scala nel corso della sua storia. L'Australia dunque sarà il 40esimo paese visitato e Brisbane, con i suoi 16.249 km di distanza da Milano, diventerà la città più lontana in cui la Compagnia abbia mai viaggiato.

L’Australia è un continente dove la comunità italiana è molto ampia e ha già dimostrato grande entusiasmo per questa visita. Nel tour promozionale realizzato, lo scorso giugno, l’attenzione della stampa è stata altissima e sono state avviate molte iniziative collaterali di preparazione alla tournée della Scala con studiosi, giornalisti e studenti coinvolti in masterclasses e incontri per immergersi nella cultura e nell’arte italiana e nella storia dei balletti scaligeri.

Si sta inoltre lavorando ad un nuovo progetto per il 2021, fortemente voluto anche dal neo Ambasciatore d’Italia in Australia Stefano Gatti, che prevede spettacoli d’opera e concerti che dovrebbero toccare anche altre città australiane. Per tre settimane in novembre, all’interno della QPAC International Series, che negli anni ha visto ospiti molte delle più prestigiose compagnie internazionali, la Scala porterà i due allestimenti che dalla Cina si sono spostati direttamente in Australia.

Si tratta di 112 le persone convolte nel tour. In scena, accanto agli artisti di punta della compagnia è prevista la partecipazione di importanti ospiti che già in diverse occasioni hanno collaborato con la Scala. Maria Eichwald, David Hallberg e Leonid Sarafanov, in uno stimolante mix tra guest e artisti scaligeri, che vedrà in alcune recite Nicoletta Manni con Leonid Sarafanov per 'Don Chisciotte' e con David Hallberg in 'Giselle' e Claudio Coviello con Maria Eichwald in 'Giselle'. Sul podio David Coleman a dirigere la Queensland Symphony Orchestra.

'Don Chisciotte' aprirà le rappresentazioni con Nicoletta Manni e Leonid Sarafanov nei ruoli di Kitri e Basilio (nella recita inaugurale del 7 novembre, poi il 9 e nelle recite serali del 10 e 17 novembre) e proseguirà con Virna Toppi e Timofej Andrijashenko (8 novembre e pomeridiana del 10), Martina Arduino e Marco Agostino (11 novembre e pomeridiana del 17).

Accanto agli interpreti di Kitri e Basilio, numerosi gli artisti che ricopriranno i diversi ruoli del 'Don Chisciotte'. Accanto al ruolo protagonista (Giuseppe Conte), il fido scudiero Sancho Panza (Gianluca Schiavoni) il ricco nobile Gamache (Riccardo Massimi, Massimo Garon e Marco Messina) e Lorenzo (Salvatore Perdichizzi). La Ballerina di Strada sarà interpretata da Martina Arduino, poi da Alessandra Vassallo e Maria Celeste Losa, mentre il Torero Espada sarà danzato da Marco Agostino, Christian Fagetti e Nicola Del Freo.

La Regina delle Driadi sarà Maria Celeste Losa, poi Caterina Bianchi e Virna Toppi. Amore sarà interpretato da Vittoria Valerio e Agnese Di Clemente, lo Zingaro da Federico Fresi e Mattia Semperboni, la Damigella d’Onore da Maria Celeste Losa e poi da Caterina Bianchi e Gaia Andreanò. Le due Amiche di Kitri saranno, invece, Alessandra Vassallo con Caterina Bianchi e Agnese Di Clemente con Gaia Andreanò.

'Giselle' vedrà in scena alla prima rappresentazione del 14 novembre e nella recita serale del 15 Maria Eichwald con Claudio Coviello; Vittoria Valerio e Timofej Andrijashenko ricopriranno i ruoli di Giselle e Albrecht nella pomeridiana del 15 novembre; le recite conclusive vedranno in scena per la prima volta insieme in questo balletto Nicoletta Manni e David Hallberg (16 e 18 novembre).

Accanto agli artisti impegnati nei ruoli di 'Giselle' e Albrecht saranno Virna Toppi, Maria Celeste Losa e Alessandra Vassallo (nel ruolo di Myrtha), Marco Agostino, Massimo Garon e Christian Fagetti (Hilarion) mentre il passo a due dei contadini verrà affidato a Martina Arduino con Nicola Del Freo, Alessandra Vassallo con Mattia Semperboni, Vittoria Valerio con Federico Fresi.

I due titoli in scena a Brisbane, con stili e atmosfere diverse, entrambi ricchi e completi nella loro classicità, mettono in risalto la versatilità degli artisti in scena e la specificità delle produzioni scaligere, con allestimenti creati appositamente per la Scala e patrimonio della compagnia da innumerevoli anni. 'Don Chisciotte', uno dei veri cavalli di battaglia della compagnia, in repertorio dal 1980 con Nureyev protagonista accanto a Carla Fracci, viene ripreso quest’anno come omaggio nell’ottantesimo anniversario della nascita e nel venticinquesimo della scomparsa del grande artista che con la Scala ha avuto un lungo e articolata collaborazione.

'Giselle', indimenticabile coreografia di Coralli-Perrot, perfetta nella sua struttura, impreziosita dall’allestimento scaligero di Alexander Benois, nella ripresa di Yvette Chauviré, étoile da poco scomparsa, è giunta alla Scala per la prima volta nel 1950. Il balletto è l'esaltazione della tradizione classica in tutta la sua purezza, un capolavoro che ha consegnato la sua fama al mondo.