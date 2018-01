Rassegna stampa: il lavoro nei quotidiani di oggi

"Come sempre il sindacato fa bene il suo mestiere nel difendere i propri iscritti, mentre la parte datoriale non fa bene il proprio concedendo potere e scelte che condizionano e condizioneranno negativamente il funzionamento della struttura. Non c’è traccia di riflessione sulle strategie di reclutamento dei prossimi anni, sulle competenze necessarie, né sulle digital skill". Così, in un intervento sul 'Sole 24 ore', il giuslavorista Francesco Verbaro sulla carriera nella pa.

"Possibile -continua- che mentre tutti i settori dell’economia e della società si pongono il problema di come gestire i big data, l’internet of things o realizzare forme avanzate di e-service, nella Pa siamo ancora a subordinare l’aggiornamento dei profili alle progressioni di carriera?".

"Difficilmente i dirigenti pubblici -conclude- nei prossimi anni potranno affrontare le sfide del futuro senza risorse e con un personale vecchio anche dal punto di vista delle competenze. Ma forse alla Pa non si chiederà di funzionare e di erogare servizi, ma solo di non costare troppo. Se va bene".

"E' soprattutto quando si tratta del lavoro che le trasformazioni di cui è parte e perno essenziale la sharing economy e i suoi protagonisti provocano alcune delle tensioni principali. Il lato oscuro, l’accusa più grave e frequente, è che simili trend, in assenza di adeguate protezioni e regole, stanno in realtà aumentando strutturalmente diseguaglianza e squilibri sociali anziché opportunità e prosperità condivise. Per molte società la formula di 'asset light' oggi in gioco rappresenta un’accelerata evoluzione dell’outsourcing a livelli senza precedenti. Come lo sharing offre vantaggi di costi e scelta ai consumatori, le forme estreme dei dipendenti in affitto - del lavoro 'on demand' - portano in dote vantaggi di flessibilità e minori oneri che le rendono più competitive". E' quanto scrive, in un intervento sul 'Sole 24 ore', Marco Valsania.

"A spese però dell’impiego di schiere di nuovi precari. Tra i venti principali datori di lavoro al mondo, oggi ben cinque sono gruppi di outsourcing, stando a S&P Global Market Intelligence. All’inizio del secolo, se ne contava solo uno e per di più nell'It, Ibm. Oggi questi gruppi sono invece usati dallo stesso hi-tech: Accenture gestisce controlli dei contenuti di Google-Alphabet. E in tutto 70mila “Tvc”, una sigla che raggruppa tutti i non dipendenti, sono oggi nell’orbita del re del motore di ricerca, metà della sua forza lavoro, compresi coloro che effettuano i test sulle vetture self-driving".

"Gli 80 euro al ceto medio sono stati contestati per anni. Ora persino gli avversari li difendono: prima ti insultano, poi ti copiano. Noi rilanciamo". Lo dice, intervistato da 'Qn', il segretario del Pd, Matteo Renzi.

"Pensiamo che gli 80 euro -continua Renzi- netti mensili vadano estesi ai genitori per ciascun figlio minorenne. O una misura simile: fare un figlio non può essere un problema economico. Incoraggiare la maternità passa anche da un sistema di servizi e di aiuti fiscali. Per ogni misura noi indicheremo le coperture".

"SisalPay sta crescendo moltissimo: lo sviluppo nel tempo è stato non solo numerico – dagli 1,4 miliardi transati nel 2008 ai 9 miliardi del 2017—ma anche tecnologico. Abbiamo già investito 20 milioni per rinnovare i terminali e ne investiremo altrettanti nel 2018 per potenziare il canale digitale. Proprio in questi giorni, inoltre, abbiamo lanciato un’app per sviluppare il canale dell’e-payment". Così, intervistato da 'L'Economia del Corriere', Emilio Petrone, ad di Sisal.

"L’idea è quella di semplificare ancora di più -continua Petrone- i servizi che offriamo ai cittadini: poter pagare un bollo o una bolletta,piuttosto che ricaricare la propria sim o la carta prepagata con un semplice clic, anche in mobilità; lo si potrà fare ad esempio scattando una foto alla bolletta o inquadrando un Qr code.I pagamenti,poi, potranno essere archiviati per cinque anni. Possibilità utile ad esempio per i bolli auto".

"Il Paese ha bisogno di università. Ed è bene che la politica e la società civile prendano coscienza di questa necessità, perché oggi serve davvero più università. Serve al Paese perché la sfida del lavoro si gioca sulla qualità della formazione. Serve alle imprese perché la competizione è nell’innovazione. Serve alle università perché la conoscenza è nella ricerca". E' quanto scrive, in un intervento su 'Affari & Finanza' de 'La Repubblica', Giuseppe Travaglini, ordinario di Economia all'Università di Urbino.

"E serve -conclude- ai nostri giovani, perché una formazione superiore e qualificata rende più duttili alle continue trasformazioni di tecnologia e globalizzazione, e contribuisce a configurare i nuovi orizzonti. Perciò, abbiamo bisogno di più università. Poiché l’investimento nel sapere non è l’appendice ma è premessa per ogni idea di sviluppo. E garanzia del libero fluire delle idee in tutte le aree del sapere. A patto però che la politica e la società siano disposte a riconoscerne importanza e valore".

"La nostra priorità è supportare al meglio un numero crescente di imprese, le grandi realtà industriali italiane ma anche le medie aziende. Oggi utilizzano i nostri servizi due medie imprese su 5, l' obiettivo è diventare il partner per lo sviluppo internazionale di tutte. Lo faremo con proattività per intercettare la domanda aggiuntiva di made in Italy nel mondo". Così, intervistato da 'Affari & Finanza' de 'La Repubblica', l'ad di Sace, Alessandro Decio, sui programmi della società.

"Noi abbiamo identificato -continua- due categorie di Paesi da privilegiare per le imprese italiane nel 2018. I primi sono quelli definiamo "irrinunciabili", mercati in cui il made in Italy è già presente, e in alcuni casi ben posizionato, ma in cui possiamo e dobbiamo fare di più. Esempio tipico, la Cina, dove l' export italiano è cresciuto del 25% nel 2017 ma i volumi sono ancora bassi se si considerano le dimensioni del mercato. Altrettanto "irrinunciabili" sono gli Usa, dove il tasso di crescita è superiore alla media e continuano a far bene i principali settori del nostro export: meccanica, infrastrutture, food".

"Fra questi Paesi ci sono poi Canada e Giappone -continua- anche in virtù dei recenti trattati di libero scambio. Ci sono poi Paesi in condizioni particolari, dove magari per problemi vari si ritirano nostri concorrenti: per esempio la Turchia, che attraversa innegabili instabilità politiche, oppure il Brasile o la Russia".

"Il nostro programma sarà una manifestazione di serietà e una risposta alle richieste che vengono dai cittadini e sottolineate da Mattarella nel discorso di fine anno. La Fornero sarà uno dei temi. Ci sarà il codice delle donne, la flat tax, le pensioni a mille euro. L'abolizione della Fornero è solo uno dei punti". Ad affermarlo a "Il Messaggero" è il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, dopo il vertice di Arcore.

Riguardo il rischio di problemi con Bruxelles per l'eventuale abolizione della riforma delle pensioni, Tajani spiega che "si tratta di fare una riforma delle pensioni che non sia penalizzante. La Fornero va corretta, anche la Corte Costituzionale è intervenuta, ma nessuno vuole farlo senza le dovute coperture". E sull'appartenenza dell'Italia all'Europa o un possibile referendum sull'euro, Tajani stigamatizza che sulla moneta unica "anche Salvini ha detto, rispondendo a Di Maio, che il referendum non si può fare". "Nessuno di noi -evidenzia- vuole uscire dall'euro. Non ha alcun senso. Importante è fare le riforme in Europa e avere un'Italia che conta di più".

"In Europa -aggiunge ancora Tajani- sono preoccupati dell'instabilità del nostro Paese non delle alleanze. Noi siamo stati sempre alleati della Lega e Casini ne faceva parte, ma la guida della coalizione è stata sempre di FI e lo sarà anche questa volta".