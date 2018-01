Rassegna stampa: il lavoro nei quotidiani di oggi

"L'obiettivo ultimo è che gli enti del terzo settore si affermino al più presto anche come produttori di beni e servizi e non più solo come distributori, seguendo una logica imprenditoriale senza fini di lucro: si vince così la sfida che Papa Francesco ha posto alla società e al mondo cattolico. Gli enti del terzo settore in Italia (Paese all'avanguardia in Europa) sono circa 350 mila. Serve un'autorità di controllo per dirimere le controversie perché non può essere il ministero del lavoro a svolgere questo compito". Così, in un'intervista a Avvenire, l'economista Stefano Zamagni.

"La scienza non solo è alla base del progresso umano, ma ci aiuta a ridurre le disuguaglianze e a colmare le fratture della società moderna. Istituzioni come il Cern sono un esempio chiaro di come si possa lavorare insieme per il bene comune. Inclusione e diversità sono la nostra ricchezza. Il nostro istituto accoglie migliaia di scienziati provenienti da tutto il mondo, alcuni da Paesi in conflitto tra loro, da Israele e Palestina, da India e Pakistan, da Iran, Egitto. Tutti lavorano in armonia, seduti allo stesso tavolo, per discutere di scienza. Così, in un'intervista a Il Corriere della Sera, la fisica Fabiola Gianotti.

"Non c'è una scelta possibile tra la globalizzazione e il suo contrario: se vogliamo un mondo più prospero bisogna insistere sulla globalizzazione, facendo partecipare tutti ai suoi benefici. Avere un po' di inflazione ogni anno aiuta a risolvere certi problemi, compresa la necessità, quando c'è, di tagliare i salari. Il problema è che non sappiamo come far salire l'inflazione con la stessa facilità con cui sappiamo farla scendere". Così, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, l'economista Raghuram Rajan.

"Ci servirebbe un'Europa più equa che non pratichi, ad esempio, diversi pesi e diverse misure nella valutazione del sistema bancario. E che non ci lasci soli ad affrontare il problema dell'immigrazione. A far funzionare il sistema e a favorire l'integrazione da noi c'è quasi sempre stata un'amministrazione locale efficiente. Questo ha fatto nascere un sistema sociale coeso, scuole e assistenza all' altezza della situazione. E' una tradizione del territorio. Non per caso questa è la parte d'Italia dove si trova il maggior numero di associazioni di volontariato". Così, in un'intervista a La Repubblica, Andrea Tomat, presidente di Lotto, leader mondiale nell'abbigliamento sportivo.