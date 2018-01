Rassegna stampa: il lavoro nei quotidiani di oggi

"Ci sono molti giovani che vanno a lavorare all'estero. In Francia, ad esempio, tutte le progettazioni superiori a 150 metri quadri di pavimenti devono essere progettati dagli architetti. Inoltre, tutti i lavori pubblici devono essere obbligatoriamente assegnati mediante concorso e tutti i progetti architettonici devono essere realizzati da architetti. Facciamo anche noi così e forse molti giovani resteranno qui. Da parte nostra, abbiamo realizzato una piattaforma per i concorsi online e la diamo in uso a quelle amministrazioni che si impegnano ad effettuare concorsi con gli stessi criteri di quelli utilizzati in Europa". Così, in un'intervista a Affari & Finanza, Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli Architetti.

"Abbiamo fatto partire un progetto per mettere assieme le forze di Webank nel retail e della banca digitale per le imprese che aveva il Banco. Vogliamo diventare molto forti nel mondo delle pmi che ha bisogno di grande consulenza e di grandi servizi, non solo per la finanza ma per il bilancio, l'export, le regole fiscali. Vorremmo diventare un punto fermo anche per la formazione a distanza per le imprese non strutturate, penso a quelle da 10-15 persone dove occorrerebbe la presenza di un direttore finanziario o un export manager. Vogliamo creare una struttura informatica di consulenza finanziaria per le imprese: sarà un progetto completamente innovativo". Così, in un'intervista a L'Economia del Corriere della Sera, Giuseppe Castagna, amministratore delegato gruppo Banco Bpm.

"Se è pacifico il meccanismo di determinazione della sopravvenienza (tassata entro l'importo della sommatoria delle tre posizioni soggettive, non imponibile per l'eccedenza), altrettanto non può dirsi circa la modalità con cui si quantifica il reddito imponibile. Le finalità della norma vorrebbero che a fronte della detassazione solo parziale dello stralcio, le perdite e gli interessi passivi (che hanno integralmente concorso a determinare la parte imponibile di tale stralcio) possano essere dedotte interamente e dunque anche oltre i limiti fissati dal Tuir (articolo 84 per le perdite e articolo 96 per gli interessi)". Lo scrive su Il Sole 24 Ore, l'esperto fiscalista Luca Gaiani.

Sono triplicate dal 2007 colf e badanti nel nostro Paese e sono sempre più italiani. Sono alcuni dei dati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore che dedica un lungo speciale al capitolo degli addetti ai lavori di cura di cui le famiglie devono consegnare buste paga riviste con l'adeguamento annuale delle retribuzioni scattato il 1° gennaio.

L'operazione coinvolge 900mila lavoratori domestici regolari: quasi tutte donne, una su quattro italiana (in aumento), con una percentuale di badanti al 43,7%, il triplo in valore assoluto rispetto al 2007. Occorre dunque, segnala il quotidiano economico, conoscere le regole di questi rapporti di lavoro: dall'assunzione ai nuovi voucher per le attività occasionali, fino alla chiusura dei conti.