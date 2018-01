Rassegna stampa: il lavoro nei quotidiani di oggi

"Per il momento la situazione si è fatta più difficile: ogni mese monitoriamo la fiducia dei consumatori e abbiamo visto uno drastico calo. L'incertezza complessiva ha anche causato un ridimensionamento dell'attività immobiliare con una riduzione della richiesta di elettrodomestici di nuova installazione. Nel complesso la contrazione del comparto è intorno al 10%. Noi cresciamo ugualmente perché acquistiamo quote di mercato, ma certo, non è la situazione ideale in cui lavorare". Così, in un'intervista a Il Giornale, Beppe Fumagalli, amministratore delegato della Candy.

"Il legislatore può favorire la diffusione e i contenuti partecipativi della contrattazione decentrata, come ha fatto con le leggi finanziarie degli ultimi anni, prevedendo agevolazioni fiscali e contributive ai premi di produttività e al welfare aziendale. Questo intervento legislativo ha stimolato una risposta positiva dalle parti sociali, come testimoniano gli oltre 28mila accordi aziendali conclusi negli ultimi due anni e censiti dal ministero del Lavoro. Le prime ricerche mostrano che gli accordi hanno introdotto importanti novità per migliorare le relazioni industriali. Hanno contribuito a diffondere la pratica di premi effettivamente legati a indicatori di risultato; hanno previsto diverse forme di welfare integrativo (previdenza e sanità complementari, benefit per la famiglia e per l'educazione) e introdotto forme di partecipazione diretta dei lavoratori al miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Se le agevolazioni a questi istituti resteranno strutturali potranno consolidare questi contenuti virtuosi della contrattazione decentrata". Lo scrive su Il Sole 24 Ore, Tiziano Treu, presidente del Cnel.

"Oggi presenteremo il piano industriale a investitori e analisti a Vergiate, la fabbrica degli elicotteri. E' una scelta voluta: non abbiamo nessuna intenzione di giocare in difesa. Sarà un piano di significativa crescita organica, sostenibile nel medio-lungo termine. La debolezza del nostro Paese ha un effetto paradossalmente positivo: non siamo minacciosi per nessuno e siamo amici di tutti. In tutto questo, però, c'è una lacuna legislativa: manca la norma sul Government to Government, che non è stata approvata dalla legislatura appena scaduta e che noi auspichiamo arrivi presto a traguardo perché ormai molti vogliono negoziare non con Leonardo, ma con il governo italiano". Così, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.

Predisporre una lettera d' incarico professionale non è più un problema con 'Incarico Smart', si legge su Italia Oggi, il software realizzato interamente dalla Fondazione UniversoLavoro per fornire al consulente del lavoro una costruzione dinamica della lettera di incarico professionale. Il programma, infatti, è in grado di produrre il documento contenente le clausole contrattuali e sintetizzare i compensi previsti così come l' elenco dei documenti che il cliente deve sottoscrivere in ordine all' incarico conferito al professionista. Si pensi, ad esempio, alla necessità di compilare i moduli per acquisire, in nome e per conto del cliente, le credenziali di accesso ai differenti siti della Pubblica amministrazione oppure per dare seguito agli adempimenti per la privacy.

E' fondamentale, dunque, che i consulenti del lavoro, per rispettare l'obbligo di presentazione del preventivo scritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico, adottino comportamenti e misure che rendano chiare le prestazioni dovute e adeguato il compenso pattuito. Per questo 'Incarico Smart' è stato ideato sulla base dei requisiti definiti da quei consulenti del lavoro che hanno partecipato al gruppo di lavoro costituito prima della realizzazione del software, con l'obiettivo di costruire il documento contrattuale di conferimento adeguandosi alle necessità e alle caratteristiche dello studio, del cliente e dei contenuti dell'incarico professionale. "Ci ha piacevolmente sorpreso come la Categoria abbia accolto questa novità", ha commentato il presidente della Fondazione UniversoLavoro, Matteo Robustelli. "Abbiamo lanciato Incarico Smart a fine novembre dello scorso anno e dopo un mese avevamo già ricevuto ben 1.163 richieste di utilizzo. Il programma, del resto, è molto intuitivo e facile da usare", ha aggiunto.