Villaggi e camping, 900 opportunità di lavoro

(Fotogramma)

Numerose le opportunità di lavoro all’interno di Human Company, il gruppo toscano leader nel turismo all’aria aperta che, per la prossima stagione estiva, offre oltre 900 posizioni aperte in Italia nelle sue nove strutture tra villaggi, family park e camping in town in Toscana (Firenze, Chianti e San Vincenzo), Lazio (Roma) e Veneto (Lago di Garda e Venezia) e nei tre ostelli del circuito Human Hostels a Firenze, Berlino e Praga.

Le posizioni maggiormente richieste sono oltre 230 per il settore ricevimento e accoglienza, più di 170 come addetti e responsabili pulizie, circa 160 per il settore manutenzione e oltre 54 per attività di back office. Le offerte riguardano poi altre posizioni, tra cui quelle nei settori ristorazione per operatori di sala e cuochi, amministrazione/contabilità, sicurezza, giardinaggio e assistenza bagnanti. A oggi Human Company conta oltre 1.500 collaboratori con un’età media di 33 anni.