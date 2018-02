Google, 8.000 tirocini

(FOTOGRAMMA)

Google in campo per i giovani. "Oggi siamo felici di annunciare che, grazie a 'Crescere in Digitale', 3.000 giovani sono già stati avviati al lavoro attraverso tirocini retribuiti in altrettante imprese del territorio. Ma questo è solo l’inizio perché, forte dei risultati positivi, da oggi il progetto renderà disponibili 5.000 nuovi tirocini entro i prossimi tre anni" fa sapere Big G in una nota, facendo il punto sul progetto 'Crescere in Digitale', avviato nel 2015 e rivolto ai giovani in cerca di occupazione per favorire il loro inserimento in azienda grazie alle competenze digitali.

Promosso all’interno di 'Garanzia Giovani' dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e attuato da Anpal in partnership con Unioncamere e Google - "è stato un progetto a cui ci siamo dedicati con particolare attenzione e impegno".

La piattaforma www.crescereindigitale.it realizzata da Google consiste in 50 ore di formazione gratuita online e un esame finale, a cui seguono laboratori di gruppo sul territorio. Con oltre 100.000 iscritti dall’inizio delle attività, i corsi toccano i principali temi legati all’uso del digitale per le imprese: costruzione di un sito web e mobile, utilizzo delle mappe digitali, social network e pubblicità online.

CLOUD - A partire da quest’anno, inoltre, i corsi verranno aggiornati sui temi di Industria 4.0 e sulla sicurezza online, con un’introduzione ad argomenti innovativi come il machine learning e il cloud.

E-COMMERCE - I 3.000 tirocini di 'Crescere in Digitale' sono stati avviati su tutto il territorio italiano e hanno già creato nuove opportunità lavorative. A Napoli, Martina Perrucci è stata assunta a tempo indeterminato da Flexitab, azienda di equipaggiamento nautico, in cui si occupa di e-commerce e della strategia di comunicazione online.

STARTUP - A Roma, Cristina Nicosia lavora a Lux Made In, startup del distretto della gioielleria made in Italy, per cui segue i social media, l’ottimizzazione sui motori di ricerca e l’analisi dei dati online. A Cantù (Co), dopo il tirocinio di Crescere in Digitale Federica Forcolin si occupa del sito web e della promozione online per il produttore Nespoli Group.

DIGITALE - Le competenze digitali sono una risorsa indispensabile per trasferire le opportunità di crescita offerte dalla Rete all’interno delle aziende. Le imprese interessate ad ospitare un tirocinante possono registrarsi sul sito www.crescereindigitale.it compilando il modulo dedicato.

OCCUPAZIONE - "A Google siamo onorati di poter contribuire a un importante progetto per l’occupazione giovanile in Italia e oggi vogliamo confermare il nostro impegno di lungo periodo per la crescita economica del Paese. Aspettiamo con interesse di poter conoscere i prossimi 5.000 nuovi tirocinanti", spiega la nota.

POLETTI - "I risultati positivi di 'Crescere in Digitale' - sottolinea il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti - confermano il valore di questo progetto, nato dalla volontà di realizzare un intervento di formazione qualificata per accrescere le competenze digitali dei giovani iscritti al programma 'Garanzia Giovani'. 'Crescere in Digitale' entra ora in una nuova fase e, con la disponibilità di 5.000 nuovi tirocini formativi digitali entro i prossimi tre anni, continuerà a rappresentare un’opportunità concreta per tanti ragazzi, ma anche per tante imprese che hanno colto positivamente questa occasione per sviluppare le loro attività attraverso il digitale".