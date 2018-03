Airbus taglierà 3.700 posti

(Afp)

Il costruttore europeo Airbus taglierà 3.720 posti di lavoro in Europa a causa del rallentamento nella produzione dei programmi A380 e A400M. Ad annunciarlo, secondo quanto riferiscono i media francesi, sono i rappresentanti del sindacato Force Ouvrière al termine di un consiglio aziendale europeo a Tolosa. Dalla riunione, riferiscono, "emerge che ci dovrebbero essere 3.720 tagli in Europa" soprattutto in Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.