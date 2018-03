Inps, ferie gratis: ultimi giorni

(FOTOGRAMMA)

Ferie estive in Italia o all'estero per 4mila pensionati da parte dell'Inps, ultimi giorni per la domanda.

Scade infatti il 26 marzo il termine per il bando di concorso 'Estate INPSieme Senior' che prevede l'assegnazione di contributi per trascorrere un soggiorno durante la stagione estiva 2018 in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre.

CHI - Il bando (LEGGI) è rivolto a pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati della Gestione Fondo ex IPOST, coniugi e figli conviventi disabili.

COSA - In particolare, l'istituto di previdenza riconosce "un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico" che dovrà comprendere, oltre alle coperture assicurative, "le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto, spese per la partecipazione ad un corso a tema, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant’altro previsto nel pacchetto".